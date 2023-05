Le Luxembourg en bref: Gros bouchons sur l'A1 après un accident

Finance

La CSSF met en garde les investisseurs en herbe

La Commission de surveillance du secteur financier (CSSF) alerte au sujet de la société internationale Markets Live Inc. Cette dernière proposerait des abonnements à des formations et solutions logicielles pour accompagner les investisseurs potentiels dans les activités de trading sur des produits Forex et des contrats sur différence (CSD).

Or elle est inconnue de la CSSF et n'a pas d'agrément pour la prestation de services financiers au ou à partir du Luxembourg. La société cible un public jeune via les réseaux sociaux et organise bientôt un événement pour attirer de nouveaux membres.