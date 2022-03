Gros bug pour Google

Le moteur de recherche a provoqué samedi la stupeur sur Internet en étant victime pendant près d'une heure d'une panne où il désignait tous les sites de la planète comme dangereux.

Google reçoit régulièrement des mises à jour d'un fournisseur de sécurité, StopBadware.org, qui établit la liste des sites malveillants. «Malheureusement, et là est l'erreur humaine, l'URL (adresse internet, ndlr) / (slash, ndlr) a été par mégarde cochée dans le fichier et / se retrouve dans toutes les URL», a expliqué la société de Mountain View (Californie) sur son blog.

Après cette erreur, si les internautes tentaient d'accéder au site souhaité, Google faisait barrage et les redirigeait vers le site de StopBadware.org. Immédiatement, le site de StopBadware.org s'est retrouvé surchargé de requêtes. «Les erreurs ont commencé à apparaître entre 152h27 et 15h40 et ont commencé à disparaître entre 16h10 et 16h25 , donc la durée du problème pour tout utilisateur unique a été d'environ 40 minutes», a précisé Google.