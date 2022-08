Chine : Gros coup de filet après une escroquerie bancaire historique

La police chinoise a arrêté plus de 200 personnes dans le cadre de l’un des plus grands scandales bancaires de l’histoire du pays.

La police chinoise a annoncé l’arrestation de plus de 200 suspects liés à l’un des plus grands scandales bancaires de l’histoire du pays, et qui avait donné lieu à des manifestations d’une rare ampleur. Quatre banques rurales de la province du Henan (centre) ont suspendu en avril tout retrait d’argent, prenant au dépourvu des milliers de petits épargnants laissés sans explications.