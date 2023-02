Belgique : Gros coup de filet dans le milieu de la prostitution chinoise

Le réseau, avec des antennes en Espagne, recrutait des femmes en Chine et les transférait en Europe, où elles étaient exploitées via des sites web spécialisés.

Le réseau, qualifié d'«organisation criminelle», recrutait des femmes en Chine et les transférait en Europe, principalement en Belgique et en Espagne.

Vingt-cinq personnes ont été interpellées, mardi en Belgique, dans le cadre d’une enquête ciblant le milieu de la prostitution chinoise et un réseau ayant des ramifications en Espagne, a annoncé le Parquet fédéral belge. Au total 26 perquisitions ont été menées par la police belge dans cette opération, qui a aussi permis de découvrir «plus de 20 victimes présumées», toutes des femmes d’origine chinoise. Un autre suspect a aussi été arrêté en Espagne à la demande de la justice belge, et des perquisitions ont été effectuées à Barcelone et Alicante.