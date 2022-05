«Je suis stupéfait»: Gros coup de tonnerre dans le ciel étoilé luxembourgeois

«Je suis stupéfait. Je n'ai aucune explication, car les retours de nos clients sont très positifs». Ces mots sont ceux d'Arnaud Magnier, chef du célèbre restaurant Clairefontaine, à Luxembourg, «étoilé depuis 21 ans» et... jusqu'à lundi. Avant d'ajouter: «Je reste confiant dans l'avenir du Clairefontaine, j'ai reçu tellement de témoignages de sympathie».

Avec cette perte, c'est tout le monde de la gastronomie au Luxembourg qui a été secoué. Comme le Clairefontaine, deux autres établissements de la capitale, La Cristallerie et Les Jardins d'Anaïs, ont aussi vu leur étoile filer. À ce jour, le pays compte sept restaurants étoilés, en plus de Ma langue sourit à Oetrange, le seul qui arbore deux étoiles.

Deux nouveaux

Car, au rayon des bonnes nouvelles, le Ryôdô, de Ryodo Kajiwara, élu Chef de l'année 2022, et La Villa de Camille et Julien, de Julien Lucas, tous deux dans la capitale, ont décroché le Graal de la gastronomie. «C'est une surprise totale», affirmait Julien Lucas. «On est très fiers pour l'équipe et nos fidèles clients, même si j'ignore ce qui a fait la différence».