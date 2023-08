Gros flop: La comédie musicale avec des titres de Britney s’arrête déjà

Les tubes de Britney Spears ne font visiblement plus recette. «Once Upon a One More Time», comédie musicale basée sur les titres de la chanteuse de 41 ans, va s’arrêter après moins de trois mois à l’affiche à Broadway, ont fait savoir ses producteurs. La dernière représentation se tiendra le 3 septembre 2023.

Annoncée par Britney Spears elle-même en 2019, «Once Upon a One More Time» aurait dû commencer la même année. Elle avait ensuite été reportée au printemps 2020 puis retardée encore à cause de la pandémie de Covid-19. La comédie musicale a finalement été jouée pour la première fois à Broadway le 22 juin 2023. Selon le New York Times, les spectateurs ne se sont jamais bousculés pour assister aux représentations. Durant la semaine du 6 au 13 août 2023, seule la moitié du théâtre était occupée.