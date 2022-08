Mercato : Gros transfert en vue pour le Messin Traoré

Sur les tablettes de plusieurs clubs, dont le Milan AC, le milieu du FC Metz Boubacar Traoré devrait rejoindre la Premier League et le club de Wolverhampton. Une offre a été adressée au club grenat.

Révélation de la saison passée malgré un contexte difficile, le milieu de terrain Boubacar Traoré ne devrait pas rester sur les bords de la Moselle. Une offre a été adressée au FC Metz par le club de Wolverhampton: entre 6 et 8 millions d'euros pour un transfert immédiat ou 10 millions pour un prêt avec option d'achat obligatoire à l'issue de la saison, rapportent nos confrères du Républicain Lorrain .

Les dirigeants messins auraient déjà refusé une offre à 13 millions du même club pour le Malien de 20 ans l'hiver dernier. Si le potentiel du joueur sous contrat jusqu'en 2024 n'est pas remis en cause, la descente en Ligue 2 et les besoins de liquidités du club lorrain auraient fait baisser la cote des joueurs.

Le Milan AC intéressé

Très intéressant dans l'entrejeu malgré la défaite à Caen lundi, Boubacar Traoré constitue la valeur marchande la plus importante de l'effectif messin. Des clubs de haut standing se seraient montrés intéressés comme le Milan AC ainsi que plusieurs écuries anglaises (Newcastle, Leicester, Southampton, Nottingham Forest). En France, Lille aurait également contacté le club lorrain.

Le profil «box to box» du jeune international doté d'une très bonne frappe de balle plairait également à Lyon, Monaco et Nice. Si le FC Metz ne manque pas de sollicitations, le vainqueur de la CAN U20 aurait déjà fait son choix en se mettant d'accord avec Wolverhampton.