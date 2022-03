Londres 2012 : Grosse ambiance aux Jeux paralympiques

Malgré le peu d'intérêt des médias, les stades sont quasi-plein, plus de 2,4 millions de billets ont été vendus et l'ambiance est parfois plus intense que pendant les Jeux olympiques.

«On est quasiment à guichets fermés», a indiqué un porte-parole du comité, le Locog, affirmant que «plus de 2,4 millions de billets» avaient trouvés preneurs, un record pour des jeux Paralympiques. Environ 122 000 spectateurs ont assisté à la première journée de compétition jeudi, a précisé pour sa part le président du Locog Sebastian Coe. Selon lui, «au Centre aquatique, l'ambiance était encore meilleure qu'il y a une quinzaine de jours (aux JO), notamment grâce à d'excellentes performances de la part des Britanniques». Le nageur Jonathan Fox a apporté sa première médaille d'or au pays organisateur dans cette discipline.

Il y a encore 80 000 billets à vendre, avec 10 000 billets mis en vente en moyenne chaque jour, ont encore affirmé les organisateurs, qui s'attendent à voir «encore plus de monde» dans le parc olympique (à l'est de Londres) durant le week-end, en raison de deux soirées d'athlétisme samedi et dimanche. Même les séries de natation se sont tenues jeudi et vendredi matin devant des tribunes combles, de même que le judo. Les organisateurs des Paralympiques (29 août-9 septembre) estiment que quasiment la totalité des 2,5 millions de billets disponibles seront vendus, contre 1,8 million aux jeux de Pékin en 2008.

Lors des JO, certaines épreuves s'étaient tenues dans des enceintes peu remplies et la vision de ces places vides avait déclenché une polémique, conduisant les organisateurs à remettre en vente des billets. Au tableau des médailles samedi vers 16h00, les États-Unis dominaient déjà largement, avec 104 médailles, dont 46 d'or, suivie de la Chine (88 médailles dont 38 d'or) et de la Grande-Bretagne (65 médailles dont 29 d'or). Avec 4 200 athlètes venus de plus de 160 pays, ces jeux sont les plus importants jamais organisés. Si tous les billets trouvaient preneurs, ils seraient même les premiers à se tenir à guichets fermés.