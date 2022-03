France : Grosse amende pour Benoît Magimel

L'acteur français a été condamné en appel à payer 5 000 euros pour avoir renversé une femme l'an dernier, à Paris.

Benoît Magimel, 43 ans, a été condamné mardi en appel à 5 000 euros d'amende pour avoir renversé une piétonne l'an dernier à Paris et 1 200 euros d'amende pour conduite sous stupéfiants en 2014, des peines plus lourdes qu'en première instance. Son avocat, Me Pascal Garbarini, s'est cependant déclaré «très satisfait que la cour ait confirmé qu'il n'avait jamais commis de délit de fuite» et qu'il était resté auprès de la victime.