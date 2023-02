Au Luxembourg : Grosse bagarre à l'heure de pointe sur l'autoroute

Interrogée par L'essentiel, la police grand-ducale confirme qu'un incident de ce type a été signalé ce matin: des agents se sont rendus sur place, mais les deux individus ne les ont pas attendus pour quitter les lieux. Aucun autre élément n'était disponible, mardi en début de soirée, sur les faits et sur les causes de ce déferlement de violence, et la police n'a fait état d'aucune plainte pour le moment.