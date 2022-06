Météo: Grosse chaleur attendue au Luxembourg, jusqu'à 40C dans le sud de la France

Météo : Grosse chaleur attendue au Luxembourg, jusqu'à 40°C dans le sud de la France

LUXEMBOURG – Le mercure va fortement grimper en fin de semaine prochaine. Une «vague de chaleur» va quant à elle atteindre le sud de la France dès mercredi.

Si lundi, le temps restera nuageux, sans précipitations et l'air plutôt doux (jusqu'à 22°C), «les températures amorceront progressivement une hausse considérable durant les prochains jours», prévient dimanche MeteoLux. À la faveur d'un ciel dégagé tout le reste de la semaine, le mercure va passer à 24°C mardi puis 29°C mercredi pour atteindre 30 et 31°C jeudi et vendredi.