Le gardien réanimé sur le terrain après un malaise

Alors qu’il restait quelques minutes à disputer et que l’Ajax menait 3-2, Vaessen est resté au sol, inconscient selon les images de télévision, après un choc avec l’attaquant de l’Ajax Brian Brobbey.

Dès après le match, plusieurs clubs de Eredivisie comme le PSV ou Feyenoord ont fait part de messages de soutien au gardien de but via les réseaux sociaux.

En soirée, le directeur général de Waalwijk, Frank van Mosselveld a confirmé qu'après avoir été réanimé sur le terrain, le gardien était conscient et accessible pour ses proches, mais qu’il n'avait plus aucune idée de l'endroit où il se trouvait et de ce qui s'était passé.