En Grèce : Grosse frayeur pour Iris Mittenaere sur un bateau

On a beau être riche, célèbre et nager dans le bonheur, on n’en est pas pour autant à l’abri de belles frayeurs. Iris Mittenaere et Diego El Glaoui pourront en témoigner: alors qu’ils passent leurs vacances dans les Cyclades en Grèce, ils ont vécu une expérience qui peut prêter à sourire mais qui aurait pu virer à la catastrophe.