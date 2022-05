Automobilisme : Grosse frayeur sur un circuit japonais

Au Japon, le championnat Super GT a été le théâtre d’un accident spectaculaire peu après un arrêt forcé de la course. Le pilote s’en sort sans blessure grave.

Au 59e tour, alors que Takaboshi se trouvait en 2e position derrière Yuhi Skiguchi, la course a été arrêtée en raison d’un accident survenu quelques secondes plus tôt. N’ayant pas vu suffisamment tôt une voiture ralentissant devant lui et Skiguchi, Takaboshi l’a évitée au dernier moment, déviant sa trajectoire et terminant sa course à pleine vitesse contre les barrières du bord de piste. La course a été immédiatement stoppée pour laisser les médecins secourir Takaboshi.