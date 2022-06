Luxembourg : Grosse galère en vue sur l'A3 en fin de semaine

LUXEMBOURG – L'autoroute A3 sera coupée entre le rond-point Gluck et l’échangeur Hesperange, de vendredi soir à lundi matin. La faute à des travaux d'aménagement au niveau du Ban de Gasperich.

Attention si vous comptez circuler sur l'autoroute A3 depuis et en direction de la France en fin de semaine, l'axe autoroutier sera coupé tout le week-end entre le rond-point Gluck et l'échanger d'Hesperange. L'administration des Ponts et Chaussées annonce ce lundi cette fermeture en raison de «travaux d'aménagement du ban de Gasperich».