Sur la route et ailleurs: Grosse pagaille aux frontières du Luxembourg ce lundi

Si la Deutsche Bahn a annoncé, dès la semaine passée, la suspension du trafic grande ligne, dimanche, les CFL ont précisé que la circulation des trains sera interrompue entre Wasserbillig et Trèves, Wittlich et Coblence. Les bus RGTR (302, 303, 306) seront des alternatives.

Le Findel prévoit «des retards et annulations»

À l'aéroport du Findel aussi on s'attendait dimanche à des perturbations. «Nous allons être impactés. Nous prévoyons des retards et des annulations, notamment au niveau des arrivées. Mais nous ne disposons pas encore d'informations détaillées. Les voyageurs sont invités à contacter leur compagnie», indiquait la porte-parole de lux-Aiport. Seul trois vols arrivant depuis Berlin restaient programmés dimanche soir. Selon les syndicats, le trafic fluvial sera lui aussi touché.

Côté français, outre les travaux en cours, la mobilisation contre la réforme des retraites se poursuit et la circulation des trains entre Metz et Luxembourg sera encore perturbée aujourd'hui. Ceux prévus au départ de Thionville à 7h03, 7h31 et 8h03 sont supprimés. Le soir, le premier train partira de Luxembourg à 16h39 et dix au lieu de 19 circuleront. Le dernier ralliant Metz partira à 20h39.