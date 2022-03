En France : «Grosse pu**, à la sortie de ton travail je t'attends»

La vidéo de l'altercation entre une cliente et une caissière d'un magasin H&M est devenue virale sur les réseaux sociaux. Pour une histoire de sac à 15 cents.

C'est une scène qu'on ne s'attend pas nécessairement à voir quand on fait tranquillement du shopping dans un magasin de vêtements. Pourtant, le 12 février dernier, les clients d'un magasin H&M, en France, ont assisté à une altercation entre une femme et une caissière. Selon plusieurs médias, c'est un désaccord concernant un sac à 15 cents qui a mis le feu aux poudres. Sur la vidéo, partagée sur les réseaux sociaux, on entend d'abord la cliente dire «T'es une malade toi» avant de s'emballer et de mettre un coup dans la vitre de protection en plexiglas.