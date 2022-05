Luxembourg: Grosses incertitudes concernant le logement étudiant

«Devra-t-on quitter notre logement étudiant en septembre? On est à six mois de terminer le master. On a besoin d’une adresse dans le pays pour notre titre de séjour. Vous avez vu les prix du logement sur le marché privé au Luxembourg?!», c’est l’inquiétude chez ces étudiants indiens et pakistanais croisés sur campus. L’objet de leur trouble? La décision de l’Université du Luxembourg de limiter la durée de bail dans le millier de logements que compte son parc.

«Nouveaux arrivants»

Le but de l’Uni: «favoriser l’accès au logement étudiant des nouveaux arrivants. Il s’agit d’une pratique courante à l’étranger». «Le nombre de chambres disponibles par rapport au nombre total d’étudiants était de 16,2 % en 2021/2022, un pourcentage très proche de la moyenne européenne. Le besoin en logements abordables est particulièrement fort au début des études, puis diminue souvent avec le temps lorsque les étudiants s’installent en colocation avec des pairs ou des partenaires et passent à d’autres formes de logement qui conviennent le mieux à leur développement personnel et professionnel», ont renchérit mardi les ministres du Logement et de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, en réponse à une question parlementaire du député LSAP Yves Cruchten.