Groupe C: Italie, France, Pays-Bas, Roumanie

Compositions et programme. Toute l'actualité du groupe C.

Les gardiens du groupe C: Lobont (ROU), Van der Sar (PB), Buffon (ITA) et Coupet (FRA)

Gardiens: Marco Amelia (Livourne), Gianluigi Buffon (Juventus), Morgan De Sanctis (FC Séville/ESP)

Défenseurs: Andrea Barzagli (Palerme), Fabio Cannavaro (Real Madrid/ESP), Giorgio Chiellini (Juventus), Fabio Grosso (Lyon/FRA), Marco Materazzi (Inter), Christian Panucci (AS Rome), Gianluca Zambrotta (FC Barcelone/ESP)

Milieux: Massimo Ambrosini (AC Milan), Alberto Aquilani (AS Rome), Mauro Camoranesi (Juventus), Daniele De Rossi (AS Rome), Gennaro Gattuso (AC Milan), Simone Perrotta (AS Rome), Andrea Pirlo (AC Milan)

Attaquants: Marco Borriello (Genoa), Antonio Cassano (Sampdoria), Antonio Di Natale (Udinese), Alessandro Del Piero (Juventus), Fabio Quagliarella (Udinese), Luca Toni (Bayern Munich/ALL)