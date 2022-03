Groupe D: Grèce, Russie, Suède, Espagne

Compositions et programme. Toute l'actualité du groupe D.

Les défenseurs du Groupe D: Puyol (ESP), Seitaridis (GRE), Berezutski (RUS) et Melleberg (SUE).

Gardiens: Andreas Isaksson (Manchester City/ANG), Rami Shaaban (Hammarby), Johan Wiland (IF Elfsborg).

Défenseurs: Mikael Dorsin (CFR 1907 Cluj/ROU), Petter Hansson (Stade Rennais/FRA), Daniel Majstorovic (FC Bâle/SUI), Olof Mellberg (Aston Villa/ANG), Mikael Nilsson (Panathinaikos/GRE), Andreas Granqvist (Wigan/ANG), Fredrik Stoor (Rosenborg/NOR), Niclas Alexandersson (IFK Göteborg).

Milieux: Kim Källström (Lyon/FRA), Sebastian Larsson (Birmingham City/ANG), Fredrik Ljungberg (West Ham /ANG), Tobias Linderoth (Galatasaray/TUR), Markus Rosenberg (Werder Breme/ALL), Anders Svensson (IF Elfsborg), Christian Wilhelmsson (La Corogne/ESP).

Attaquants: Marcus Allbäck (FC Copenhague/DAN), Daniel Andersson (Malmö FF), Henrik Larsson (Helsingborgs IF), Johan Elmander (Toulouse/FRA), Zlatan Ibrahimovic (Inter Milan/ITA).