Groupe dans la tourmente: Christoph Schneider a-t-il fait ses adieux à Rammstein?

«Mille mercis à toutes les personnes derrière et devant la scène, à toutes les personnes qui étaient sur la route avec nous pour votre soutien, vos efforts, votre force, votre endurance et votre fidélité durant cette tournée. Je n’oublierai jamais!» Avec cette dernière phrase, Christoph Schneider a-t-il annoncé sur Instagram son départ de Rammstein, la pause du groupe ou même sa dissolution?

Pour l’heure, les membres de Rammstein, combo qui n’est plus soutenu par son label, reprennent des forces après avoir donné près d’une trentaine de concerts en quatre mois avec l’European Stadium Tour, qui a pris fin le 5 août 2023 au stade Roi Baudouin à Bruxelles. On rappellera qu’une tournée durant l’année 2024, pour marquer les 40 ans du groupe formé à Berlin, était évoquée. Et que Till Lindemann donnera plus d’une vingtaine de live en solo, dans 13 pays, durant les mois de novembre et de décembre 2023.