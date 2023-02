Ils voulaient tuer Macron en Moselle : Groupuscule d'ultradroite des Barjols: quatre des treize prévenus condamnés

«J'ai le droit de parler»

«Pour des propos, on m'incarcère. J'ai le droit de parler!», a déclaré à l'AFP Mickaël Iber, rappelant avoir effectué 50 mois de détention provisoire et semblant très affecté par la sanction. «C'est une décision difficilement acceptable», selon son avocate Me Jennifer Madar. Les conseils de David Gasparrini ont annoncé «faire appel de ce jugement qu'il ne comprend pas». «On a l'impression que le tribunal reste un peu au milieu du gué» en condamnant mais à une peine "extrêmement légère», ont-ils affirmé. Au-delà de ces trois hommes, un quatrième prévenu a lui aussi été condamné à six mois de prison avec sursis, mais uniquement pour détention et cession d'arme de catégorie C, non pour terrorisme.