Moselle : Elle s’envoie des menaces de mort sur son GSM et accuse son ex

Une jeune femme de 28 ans a été condamnée cette semaine à une amende pour dénonciations mensongères, à la barre du tribunal de Thionville (Moselle), rapporte Le Républicain Lorrain. La jeune femme dépose une première plainte en décembre 2020, dénonçant des violences commises par son conjoint, contre elle et sur leur petite fille. La plainte est classée. Les parents se séparent, se réconcilient, note notre confère. Jusqu’à une deuxième plainte déposée en septembre 2021. La mère dénonce des appels téléphoniques malveillants et des menaces émis par son compagnon. Six mois plus tard, la plaignante perd patience.