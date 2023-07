Le Luxembourg en bref: Agressé et dépouillé de son GSM et de son portefeuille

Plusieurs effractions ont été enregistrées par la police ces dernières 24 heures. Dans le nord du pays, un cambriolage dans un bar à Donkols et des braquages de véhicules à Ischpelt ont été signalés. Au cours de l'enquête, quatre auteurs présumés ont été identifiés puis arrêtés, indiquent les forces de l'orre. Ils ont fait l'objet d'un traitement d'identification sur ordre du parquet. Une plainte pénale a été déposée.

De plus, plusieurs braquages de véhicules ont été signalés dans la nuit de mardi à mercredi. Celles-ci se sont déroulées rue du Verger à Luxembourg-Verlorenkost, rue de Luxembourg à Steinbrücken et rue du Laboratoire à Luxembourg-Gare. Dans tous les cas, des preuves ont été obtenues et des enquêtes ont été ouvertes, concluent les forces de l'ordre.