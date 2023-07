Les accros au GSM favorisés par les opérateurs

En revanche, les résidents dont l'usage du GSM n'est pas important subissent une progression du tarif des abonnements. Ainsi, l'offre la moins chère pour le profil de consommation 2,5 GB (usage modéré) atteint 14,87 euros, en hausse de 48,7%. La hausse est moindre pour les profils de consommation 1,25 GB (+27% à 12,70 euros) et 0 GB (+13,4% à 7,99 euros).

En ce qui concerne le fixe, l’ILR constate que les coûts mensuels des offres les moins chères d’Internet fixe varient de 29 euros, 39 euros à 56,42 euros, selon la vitesse descendante allant de 100 Mbps, entre 100 et 1000 Mbps et finalement 1000 Mps. «Ces coûts mensuels restent stables entre 2022 et 2023», note l'Institut.