Guantanamo: un détenu risque la peine de mort

Un

premier détenu

de Guantanamo sera transféré sur le sol

des États-Unis pour y

répondre d’accusations de terrorisme devant un tribunal.

Le Tanzanien Ahmed Khalfan Ghailani, 34 ans, décrit comme un membre important d’al-Qaïda et détenu à Guantanamo depuis 2006, est arrivé dans une prison du district sud de New York, a indiqué le ministre de la Justice, Eric Holder. Il a été déféré dès mardi devant un tribunal fédéral pour répondre de son implication présumée dans les attentats qui ont visé, en 1998, les ambassades des États-Unis à Dar es-Salaam et Nairobi, précise le communiqué.