Guatemala: Le parti du président élu temporairement suspendu

Après le premier tour de la présidentielle le 25 juin, le juge Fredy Orellana avait ordonné, sur demande du procureur Rafael Curruchiche, au TSE de suspendre Semilla et d’enquêter sur des anomalies présumées concernant l’enregistrement de membres lors de sa formation en 2017. Les États-Unis considèrent Fredy Orellana et Rafael Curruchiche «corrompus».

Le TSE n’avait pas suivi l’ordre du juge au motif qu’il est impossible de suspendre un parti en plein processus électoral. La Cour constitutionnelle du Guatemala avait alors garanti la tenue du second tour à la date prévue entre les deux candidats qualifiés, Bernardo Arévalo et Sandra Torres.

Résultats officialisés

L’ordre du juge est «absolument illégal», a lancé en conférence de presse Bernardo Arévalo, ajoutant que la résolution du TSE ne faisait que «respecter» cet ordre. «Il y a un processus de persécution politique, faisant usage des instruments de la justice et des institutions judiciaires de manière illégale contre le Mouvement Semilla et notre candidature», a estimé le président élu, confirmé lundi par le TSE.

«Système corrompu»

«Ils poussent à la limite la résistance des citoyens, ce qui pourrait facilement dériver vers une explosion sociale que nous ne voulons pas au Guatemala», a-t-elle estimé. «Nous les Guatémaltèques méritons un meilleur pays et de célébrer tous ensemble ce nouveau printemps qui, aujourd’hui et par décision populaire, est représenté par Bernardo Arévalo et Karin Herrera, président et vice-présidente» confirmés par le TSE, a mis en avant Mme Matute.