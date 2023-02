Rappeur américain : Gucci Mane, 42 ans, papa d’une petite fille

Gucci Mane et sa femme Keyshia Ka’Oir sont les parents d’une petite fille nommée Iceland. Sur Instagram, le rappeur de 42 ans, auteur des tubes «I Get The Bag» et «Wake Up in The Sky», a précisé que sa fille, née le 8 février, était en «bonne santé». Iceland est le deuxième enfant du couple, après Ice, né fin 2020.