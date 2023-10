Guerre au Proche-Orient: Instagram masque-t-il les contenus pro-Palestine?

Meta évoque un «bug»

«Nous avons identifié un bug affectant toutes les stories qui repartageaient des “Reels” et des publications, celles-ci ne s'affichaient plus dans le fil des gens, entraînant une réduction significative de la portée. Ce problème a affecté des comptes du monde entier et n'avait rien à voir avec le sujet du contenu – et nous l'avons corrigé aussi vite que possible», a-t-il affirmé dimanche. En 2021, lors d'affrontements entre Israéliens et Palestiniens à Gaza et en Cisjordanie, l'ONG Human Rights Watch, avait déjà accusé Facebook de supprimer des contenus propalestiniens, fustigeant une «restriction de la liberté d'expression» et demandant une enquête indépendante.