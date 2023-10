Guerre au Proche-Orient: Youcef Atal suspendu 7 matches pour sa publication

Le joueur Youcef Atal, visé par une enquête préliminaire pour «apologie du terrorisme» après une publication liée au conflit entre Israël et le Hamas et suspendu par son club de Nice, a été suspendu mercredi pour sept matches par la commission de discipline de la LFP. L’international algérien avait rapidement supprimé la publication et présenté des excuses, mais son club avait décidé le 18 octobre de le suspendre jusqu’à nouvel ordre. Le Conseil national de l’éthique de la FFF avait saisi la commission de discipline de la Ligue.