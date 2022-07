Justice en Grande-Bretagne : Guerre des WAGs: Coleen Rooney l'emporte face à Rebekah Vardy

Fin d'une bataille d'influenceuses et femmes de footballeurs: la justice a donné raison vendredi à Coleen Rooney dans le procès rocambolesque pour diffamation que lui avait intenté Rebekah Vardy.

Fausses stories sur Instagram, règlements de compte entre célébrités, procès chiffré en millions... L'affaire suscite un tel intérêt qu'elle a son propre surnom: «Wagatha Christie», référence à WAG (Wives and girlfriends), acronyme utilisé pour désigner les compagnes des sportifs célèbres, et à la célébrissime romancière.

Rebekah Vardy, femme de l'attaquant de Leicester City Jamie Vardy, poursuivait en justice Coleen Rooney, épouse de l'ancienne star du football anglais Wayne Rooney, après que cette dernière l'avait accusée d'avoir fait fuiter des informations la concernant dans les tabloïds. Mais la juge Karen Steyn a donné raison vendredi à Mme Rooney, estimant qu'il était «probable», comme elle l'affirmait, que les fuites viennent de l'agente en relations publiques de Mme Vardy, Caroline Watt, qui agissait avec l'aval de sa patronne. «Mme Vardy était au courant de ce comportement et l'a toléré, en s'y engageant activement», a affirmé la juge.

«J'ai fait des captures d'écrans»

Tout commence en octobre 2019 quand Coleen Rooney accuse Rebekah Vardy d'avoir transmis au tabloïd The Sun de «fausses histoires» la concernant. Dans une publication sur Instagram et Twitter largement relayée et tournée en dérision par les internautes, Mme Rooney avait expliqué s'être rendu compte que ce qu'elle publiait sur son compte privé sortait régulièrement dans le journal, qui avait à l'époque une rubrique consacrée aux femmes de footballeurs.