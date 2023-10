Ce dentiste ukrainien brave le danger dans sa camionnette luxembourgeoise

Oleksandre Kovaliov est groggy mais soulagé. Le soldat ukrainien sort d'une heure et demie de soins pour une rage de dents, dispensés dans un cabinet dentaire mobile à une trentaine de km de la ligne de front. «Le médecin a enlevé les nerfs et a fait un nouveau plombage. Tout va bien, je sens encore l'anesthésie», explique le militaire âgé de 31 ans en sortant d'une camionnette jaune flambant neuve, donnée par le Luxembourg et aménagée en véritable cabinet dentaire.

Six m2

Vêtue d'une blouse jaune, masquée et gantée, loupe binoculaire et lampe fixées au front, Laïa Saraïeva, une dentiste âgée de 49 ans, soigne dans un petit espace d'environ six m2. «Il est clair que nous sommes habitués à travailler différemment, à avoir plus d'espace», confie-t-elle à l'AFP. «Mais nous avons ici un niveau de clinique haut de gamme. Toutes les cliniques en ville n'ont pas ce que nous avons là», se réjouit-elle.

Longue attente

«La peur ne change rien»

«Nous n'avons pas peur non plus»

«Les garçons (soldats, ndlr) n'ont pas peur. Et on doit leur montrer que nous n'avons pas peur non plus. Nous sommes avec eux», répond Igor Riskine. «Parfois vous traitez les garçons, vous vous serrez la main, vous vous donnez l'accolade, et une semaine plus tard, vous apprenez que cette personne n'est plus là. C'est ce qui est le plus difficile pour moi», ajoute-t-il, en évoquant la mort de soldats.