Ces Russes exilés en Europe qui se sentent suivis et en danger

Les Russes en exil ne sont pas en sécurité, et les ex-espions russes comme Alexander Litvinenko au Royaume-Uni ne sont pas les seuls à l’avoir appris. Les professionnels des médias russes et les militants des droits de l’homme sont également la cible du Kremlin et de ses attaques empoisonnées en Europe. Le quotidien allemand Der Spiegel et le site d’investigation russe The Insider se sont penchés là-dessus. Ceux qui ont été retrouvés ont survécu, mais en subissent encore les conséquences à ce jour.