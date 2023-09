Guerre en Ukraine : Fayot est allé en Ukraine pour «renforcer» le soutien du Luxembourg

(de g. à dr.) Franz Fayot, ministre de la Coopération et de l'Action humanitaire; Oleksandr Kubrakov, vice-Premier ministre de la Restauration de l’Ukraine et ministre du Développement des Territoires, des Communautés et des Infrastructures de l’Ukraine

Franz Fayot, ministre de la Coopération et de l’Action humanitaire, s’est rendu vendredi en Ukraine. «Le déplacement a eu lieu dans le cadre de l’identification de pistes pour renforcer et adapter le soutien du Luxembourg aux besoins de l’Ukraine en matière de reconstruction et d’action humanitaire», expliquent le ministère des Affaires étrangères et européennes et la Direction de la coopération au développement et de l'action humanitaire, dans un communiqué.