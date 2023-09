Guerre en Ukraine : L’Unesco veut inscrire Kiev et Lviv au Patrimoine mondial en péril 

La cathédrale Sainte-Sophie, à Kiev, lors d’une cérémonie à laquelle ont assisté le président ukrainien Volodymyr Zelenksy et son épouse, le 24 août 2023.

La cathédrale Sainte-Sophie et des bâtiments monastiques de Kiev sont appelés à rejoindre mi-septembre la liste du Patrimoine mondial en péril, tout comme le centre historique de Lviv (Ouest), du fait de l’invasion russe de l’Ukraine, a-t-on appris mardi auprès de l’Unesco. «Ces sites sont menacés de destruction. Il y a eu des attaques dans les zones tampons de ces sites et on ne sait pas ce qui va se passer dans le futur», a expliqué le directeur du Patrimoine mondial Lazare Eloundou, interrogé par l’AFP à Paris, siège de cette agence onusienne.