Guerre en Ukraine: Washington avertit Pyongyang contre toute vente d'armes à Moscou

La Maison Blanche a mis en garde mardi la Corée du Nord contre toute vente d'armes à la Russie en soutien de sa guerre en Ukraine, avant un possible sommet entre le président russe Vladimir Poutine et le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un.

Lundi, la Maison Blanche a affirmé que Kim Jong Un avait l'intention de se rendre en Russie pour discuter de ventes d'armes avec Vladimir Poutine. AFP

Une telle livraison d'armes n'améliorera pas «l'image» de la Corée du Nord et «ils en paieront le prix au sein de la communauté internationale», a déclaré le conseiller à la sécurité nationale, Jake Sullivan, faisant part de «discussions actives» entre Moscou et Pyongyang à ce sujet. M. Sullivan a reconnu ne pas être en mesure de dire précisément quels types d'armes seraient livrées. «Cela reste une question ouverte quant à savoir quel type de matériel et la qualité de ce matériel qui pourrait être livré», a-t-il dit.

Mais «cela en dit long sur la Russie qui doit ainsi se tourner vers un pays comme la Corée du Nord pour renforcer ses capacités de défense». Moscou a refusé mardi de confirmer la tenue d'un tel sommet entre le président russe et le dirigeant nord-coréen, mais a évoqué la possibilité d'exercices militaires conjoints. «Non, nous ne pouvons pas (confirmer), nous n'avons rien à dire sur ce sujet», a déclaré à la presse le porte-parole du Kremlin Dmitri Peskov à propos des affirmations de la Maison Blanche.

Le ministre russe de la Défense, Sergueï Choïgou, a par ailleurs annoncé lundi que les deux pays discutaient de la possibilité d'organiser des exercices militaires conjoints. «Nous en discutons avec tout le monde, y compris avec la Corée du Nord. Pourquoi pas? Ce sont nos voisins», a déclaré le ministre, cité par l'agence TASS, à des journalistes.

Obus d'artillerie et des missiles antichars

Lundi, la Maison Blanche a affirmé que Kim Jong Un avait l'intention de se rendre en Russie pour discuter de ventes d'armes avec Vladimir Poutine. Elle avait également dénoncé la visite fin juillet de M. Choïgou en Corée du Nord, où il a assisté à un défilé militaire aux côtés de Kim Jong Un, pour "tenter de convaincre Pyongyang de vendre à la Russie des munitions d'artillerie".

«Comme nous l'avons déjà dit, des négociations sur la fourniture d'armes entre la Russie et la Corée du Nord progressent activement», avait indiqué à la presse Adrienne Watson, une porte-parole du Conseil de sécurité nationale de la Maison Blanche. Et «nous savons que Kim Jong Un souhaite que ces négociations continuent, avec notamment un échange diplomatique au plus haut niveau en Russie».

Selon le quotidien américain The New York Times, Moscou cherche à obtenir de Pyongyang des obus d'artillerie et des missiles antichars, tandis que M. Kim serait en quête de technologies de pointe pour des satellites et des sous-marins à propulsion nucléaire ainsi que d'une aide alimentaire.