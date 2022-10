Luxembourg: Guerre, énergie et climat ont rythmé le discours de Bettel

Editpress/Julien Garroy

La guerre en Ukraine

Xavier Bettel a rappelé que «des femmes et des hommes mouraient chaque jour» à cause du conflit. Il a senti «la détresse, la peur et le désespoir» des réfugiés ukrainiens installés au Luxembourg. «C’est notre obligation morale de soutenir le peuple ukrainien dans leur combat pour leur liberté», a-t-il résumé. «À ce jour, nous avons envoyé 72 millions d’euros d’équipements militaires à l’Ukraine. Cela correspond à 16% de notre budget de défense actuel», a rappelé le chef du gouvernement.

Il reproche à la Russie d’avoir «remis en question la sécurité du continent européen» et se dit «prêt à un revirement dans la politique de défense», jusqu’à consacrer 1% du PIB à ce poste de dépense d’ici 2028.

La cybersécurité

En lien avec la première menace évoquée, Xavier Bettel a évoqué la cybersécurité. «Le gouvernement a convoqué une cellule d’évaluation avec tous les acteurs étatiques concernés pour surveiller le cyber-risque». Une «réserve de cyberdéfense nationale» est envisagée. «Le monde est tellement interconnecté que même une seule attaque ciblée pourrait perturber massivement notre vie quotidienne», argumente-t-il. Avant de promettre «des moyens nettement plus importants pour la cybersécurité».

L’énergie

Gros dossier du moment, l’énergie a été rapidement abordée. «La Russie compte sur une guerre énergétique et économique pour nous séparer», mais «elle n’a pas réussi», martèle Bettel. «Même si les prix du gaz, de l’électricité et du pétrole ont augmenté de manière parfois dramatique, nous avons réussi à ne pas nous laisser diviser en tant que société», se réjouit-il.

Selon lui, «nous sommes sur la bonne voie pour économiser 15% de notre consommation». Il reconnait que la situation n’est «pas facile» pour les ménages et entreprises. Des solutions sont à l’étude au niveau national et européen, notamment un plafonnement des prix d’achat du gaz.

L’inflation

Xavier Bettel a rappelé les «5,5 milliards d’euros d’aides directes et indirectes aux personnes et aux entreprises» versées depuis le début de la pandémie, notamment pour faire face aux prix de l’énergie. Selon le chef du gouvernement, «grâce au paquet anti-inflation, nous freinons considérablement la hausse des prix. En moyenne, les ménages disposent d’un pouvoir d’achat au moins égal, voire souvent supérieur, à celui d’avant la crise». Peu après la dernière tripartite, il a tenu à remercier les partenaires sociaux pour leur «travail constructif». Le salaire minimum et le REVIS vont augmenter de plus de 3% en janvier.

Foto: Editpress/Julien Garroy

Aides sociales

«Au total, 47 % des dépenses du budget de l’État sont consacrées à des mesures sociales», souligne Xavier Bettel. Il a rappelé pêle-mêle «l’augmentation progressive du salaire minimum et du REVIS, l’introduction de la gratuité de l’accueil des enfants et des maisons relais, la gratuité des livres et des repas scolaires, l’augmentation de l’allocation de logement». Pour aider les plus faibles, «le gouvernement augmentera de 50% le personnel des offices sociaux», a-t-il annoncé.

Le climat

«Le changement climatique reste la menace la plus importante et la plus imminente pour l’humanité», a déclaré Xavier Bettel sans détour. Il a appelé au respect de l’accord de Paris sur le climat. «Ces dernières années, le Luxembourg a intensifié ses efforts contre le changement climatique», a-t-il plaidé, avant de louer l’initiative de la Biergerrot invitant des citoyens lambda à proposer des solutions. Elles seront «intégrées» dans le nouveau plan en matière d’énergie et de climat, a promis Xavier Bettel.

«Nous avons plus que doublé la production d’énergie renouvelable au cours des six dernières années», a-t-il aussi indiqué, avant d’évoquer l’installation de photovoltaïque «15 fois supérieure à celle de 2016», le triplement de la production éolienne en six ans. Pour aller plus loin, il a annoncé «l’augmentation à 50% de la prime pour le remplacement d’un système de chauffage aux combustibles fossiles par un système plus respectueux du climat» et l’augmentation des aides Klimabonus.

En 2023, le taux de TVA sur l’installation de photovoltaïque sera baissé à 3%. Mais il compte aller au-delà de l’incitation: «Le gouvernement introduira l’obligation, après une phase de transition, d’installer un système photovoltaïque sur le toit entier de chaque nouvelle construction». Il veut aussi inciter les entreprises à produire leur propre électricité.

La mobilité

Pour favoriser l’électromobilité, des installations de bornes Superchargy sont toujours en cours. Bettel en prévoit 88 d’ici la fin de l’année prochaine. De manière plus générale, il a rappelé le Plan de mobilité 2035. L’idée est de favoriser les transports en commun, car «une stratégie de mobilité durable ne peut pas s’appuyer sur la voiture comme principal moyen de transport».

«Les gros chantiers du tronçon de Bettembourg et celui de la gare d’Ettelbruck tournent à plein régime», se réjouit-il. Le réseau ferroviaire restera «l’épine dorsale» du transport en commun, tandis que l’extension du tram «bat aussi son plein». Il va «rendre la mobilité dans la ville encore plus attractive». Sans oublier le bus pour les zones rurales, Xavier Bettel rappelant la réforme du réseau RGTR, ou encore l’extension de pistes cyclables.

Vincent Lescaut/L'essentiel

L’agriculture

Xavier Bettel a défendu l’agriculture, car il «n’accepte pas que les agriculteurs soient considérés comme les complices du changement climatique». Au contraire, «ce sont eux qui ressentent ses effets dans leur travail quotidien». «Plus de 800 millions d’euros du budget national et européen seront affectés aux entreprises agricoles luxembourgeoises dans les années à venir», a lancé le Premier ministre. Face à leurs difficultés économiques, une «nouvelle loi prévoit des mesures qui aideront les agriculteurs à travailler de manière rentable même sans bétail supplémentaire».

Les finances publiques

«En temps de crise, nous devons dépenser plus d’argent. Faire des économies en période difficile n’est pas le chemin à suivre», plaide le dirigeant libéral. Il estime que la dette publique, de 24,6%, pourrait atteindre 29,5% d’ici 2026. «Nous n’avons pas à nous en soucier maintenant, car la dette est bien investie en ces temps de crise et que les finances publiques sont sous contrôle».

Mais il tient à préserver le triple A. «Aujourd’hui, nous pouvons nous permettre de nous endetter davantage», dit-il. Bettel plaide pour «une politique financière responsable et durable».

Le logement

Gros dossier, le logement. «Les nombreuses mesures que le gouvernement a initiées au cours des dernières années ont besoin de temps pour produire leurs effets», reconnaît Xavier Bettel. Les priorités restent «d’investir systématiquement en tant qu’acteur public» et de «lutter contre la spéculation foncière». «Les dépenses pour le logement public sont passées de 40 millions d’euros en 2017 à 220 millions cette année. Ce qui correspond à une progression de 450% en cinq ans», déroule le chef du gouvernement.

Bettel a évoqué les réserves de logement : 3 750 hectares, soit 142 000 logements pour plus de 300 000 habitants sur ces terrains. Ce qui lui fait dire que «nous ne manquons pas de terrain à bâtir». «Le logement ne doit pas être un objet de spéculation», dit-il. Il entend la rendre «quasiment impossible». Il dénonce le fait que «plus de 20 000 ménages qui louent sur le marché privé consacrent plus de 50% de leur revenu au logement».

Travail

Le monde du travail a aussi été abordé par le chef du gouvernement. Il prône «un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie privée». Une étude sur le temps de travail a été lancée. Bettel a aussi parlé du télétravail, qui «fait partie de l’environnement de travail attractif», tout en insistant sur la nécessité de la «déconnexion», au bénéfice des salariés «qui subissent une pression mentale». Les négociations avec les pays voisins à propos de conventions fiscales se poursuivent.

La santé

En fin de discours, Xavier Bettel a abordé les thématiques sur la santé, en commençant par la pandémie de Covid-19. «Nous prenons la direction d’un retour vers la normalité. Mais nous ne pouvons pas exclure de nouveaux variants plus dangereux», dit-il. D’où un rappel pour la vaccination, sachant que le gouvernement «est toujours prêt pour l’obligation vaccinale si besoin».

Il dit aussi que les droits fondamentaux et les libertés individuelles ont toujours été importants» pour le gouvernement. Avec cet objectif, «nous devons être prêts à une future pandémie, car elle pourrait être à notre porte dès demain». Xavier Bettel a rappelé le rapport de l’OCDE faisant état d’une bonne gestion de la pandémie, notamment sur la campagne de vaccination.

«Le Covid a rappelé l’importance d’un système de santé qui fonctionne bien», souligne Bettel. Il en profite pour rappeler les investissements prévus dans les hôpitaux, 556 millions d’euros pour la nouvelle construction du CHL, un projet qui devrait se chiffrer à 820 millions d’euros. Il a embrayé sur les projets du Südspidol et l’hôpital intercommunal de Steinfort, avec 160 lits en plus. Mais «les meilleures structures ne valent rien sans un personnel dévoué et compétent». Donc Xavier Bettel se réjouit des nouvelles formations en la matière.

Modèle social

Xavier Bettel a loué la stabilité sociale. «Les conflits, grèves et crises politiques sont une exception absolue au Luxembourg», se réjouit-il. Il a salué le système de tripartite, convoquée deux fois cette année. «Le dialogue social est vivant (…) La cohésion sociale est une grande force dans notre pays». Il veut davantage d’initiatives participatives comme le Klima-Biergerrot, «qui est une réussite». Car «nous avons besoin d’une démocratie plus dynamique». Selon lui, la nouvelle Constitution peut constituer à ce titre une chance.

