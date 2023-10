Les Luxembourgeois fuient Israël et la Palestine

Alors que les tirs de roquette du Hamas sur Israël se poursuivent en même temps que les bombardements sur Gaza, rien n'annonce une amélioration de la situation sécuritaire, dans les prochains jours. Apeurés et choqués par le drame humain suivant l'opération «déluge d'Al-Aqsa» et les milliers de morts côtés israélien et palestinien, plusieurs Luxembourgeois sur place considèrent la situation comme intenable.