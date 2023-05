«Déclaration de guerre diplomatique de Moscou» à l’encontre de Berlin 

Des centaines de personnes concernées

Tant des Allemands que des employés locaux russes sont concernés, a ajouté le ministère, sans pouvoir donner de chiffres précis sur l'une et l'autre catégorie de personnel. Les premiers vont devoir quitter le pays d'ici au 1er juin. Les Russes ne devraient pas avoir à le faire mais vont en revanche perdre leur emploi, puisque les institutions allemandes n'auront plus le droit de les employer, a ajouté cette source.

«Décision unilatérale, injustifiée et incompréhensible»

Réponse de Berlin

La nouvelle sanction intervient alors que les relations bilatérales entre Moscou et Berlin, jadis étroites, sont au plus bas. L'invasion russe de l'Ukraine a contraint l'Allemagne à une douloureuse et spectaculaire volte-face diplomatique et économique après avoir, pendant des décennies, misé dans ces deux domaines sur une rapprochement avec la Russie.