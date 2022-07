Amour et guerre : Guerre ou pas, les Ukrainiens se pressent pour se marier

Tetiana attendait le son des bouteilles de champagne pour son mariage, mais elle a été tirée du lit par une roquette russe. Choqués mais déterminés à poursuivre leurs noces, Tetiana et Taras se sont mariés six heures plus tard. «Je pensais que nous devions annuler le mariage, mais mon fiancé m'a dit qu'il fallait aller de l'avant. La guerre n'a pas le droit de gâcher nos projets», poursuit Tetiana. Le couple fait partie d'une vague de mariages que connaît l'Ukraine depuis l'invasion par la Russie. Taras a demandé Tetiana en mariage l'année dernière et ils avaient envisagé une cérémonie au printemps. «En mai, nous avons réalisé que la guerre pourrait durer et décidé de ne pas reporter la vie à plus tard car, ce plus tard pourrait ne jamais arriver», poursuit Tetiana.