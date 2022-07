François Koepp : «Le Guide Michelin, c'est aussi une affaire commerciale»

La séquence du 19 juillet

François Koepp, dans le deuxième épisode de la «Story» précise les différences entre l’Horesca, et l’Horeca. Horesca désigne la fédération et l’Horeca, le secteur d’activités de l’hôtellerie, de la restauration et des cafés. Une précision parfois nécessaire pour éviter les confusions.

«La seule chose que je constate, c’est qu’à chaque fois qu’une entreprise perd une étoile, elle perd en notoriété et cela a une conséquence financière. C’est un challenge, chaque restaurateur le sait, c’est naturellement la consécration d’une carrière. Je respecte l’avis, je n’ai rien à y ajouter, ce n’est pas moi qui décide». Et d’ajouter: «C’est aussi une manière de faire un peu de pub pour le Guide, je crois qu’il ne faut pas l’oublier, c’est toujours une affaire commerciale».

La séquence du 18 juillet

Ce dernier revient également sur la pénurie de main-d'œuvre, qui, selon lui, est un problème de longue date. «Pour notre anniversaire, j'ai relu des articles de presse de l'époque. Aujourd'hui, on est plus loin, on a une pénurie de personnel non qualifié. On se demande où sont les gens» déplore-t-il.