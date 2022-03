Ligue 1 : Guingamp arrache la victoire à Rennes

Dans le derby breton de la 24e journée de Ligue 1, dimanche, Guingamp s'est imposé à Rennes grâce à un but dans les tout derniers instants de la rencontre.

Un contre à la 92e minute, une ouverture en profondeur de Ludovic Blas et un superbe but de la recrue Yeni Ngbakoto: Guingamp a arraché le derby breton dans le temps additionnel d'un match accroché (1-0), dimanche à Rennes lors de la 24e journée de Ligue 1. Ce résultat permet aux Guingampais de doubler leur victime du jour au classement. Les deux équipes, qui ont fait jouer certaines de leurs recrues hivernales comme Diafra Sakho titularisé en pointe côté Rennes ou Clément Grenier entré en jeu côté Guingamp, auraient pu forcer la décision plus tôt mais les gardiens respectifs, Tomas Koubek pour Rennes et Karl-Johan Johnsson pour Guingamp, se sont montrés décisifs.