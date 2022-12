Etats-Unis: Guns N’ Roses porte plainte contre un magasin d’armes en ligne

États-Unis : Guns N’ Roses porte plainte contre un magasin d’armes en ligne

Procès avec jury

En outre, le groupe affirme que le détaillant «adopte sur le site web des opinions politiques liées à la réglementation et au contrôle des armes à feu et d’autres armes, qui peuvent polariser de nombreux consommateurs américains».

Les avocats ont demandé un procès avec jury et une ordonnance du tribunal interdisant l’utilisation du nom du site. Ils ont également exigé des dommages-intérêts punitifs non spécifiés. La boutique en ligne n’a pas répondu immédiatement à un courriel demandant un commentaire.

Formé en 1984, Guns N’ Roses est l’un des groupes les plus populaires de tous les temps, et a été intronisé au Rock & Roll Hall of Fame en 2012. Ses membres originaux sont Axl Rose, Saul «Slash» Hudson et Michael «Duff» McKagan.