En Colombie : Gustavo Petro, premier président de gauche de l'histoire

La Colombie entame une nouvelle ère politique dimanche avec l'investiture de Gustavo Petro, le premier président de gauche de son histoire, qui promet des transformations radicales dans un pays aux fortes inégalités et en proie à la spirale sans fin des violences liées au trafic de drogue. L'ancien sénateur de 62 ans, qui a quitté la rébellion armée il y a trois décennies, prêtera serment vers 15H locales (20h GMT) devant une importante délégation d'invités internationaux.

«Le premier gouvernement qui, nous l'espérons, sera un gouvernement de paix, est sur le point de commencer. Nous espérons qu'il pourra apporter à la Colombie ce qu'elle n'a pas eu depuis des siècles, à savoir la tranquillité et la paix», a déclaré M. Petro samedi à Bogota lors d'une cérémonie d'intronisation auprès des peuples indigènes, afro-colombiens et paysans. «Ici commence un gouvernement qui luttera pour la justice environnementale», a-t-il aussi lancé, désireux de faire de la paix, des réductions des inégalités et de l'écologie les combats premiers de son gouvernement.