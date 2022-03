Gusty Bausch tient son quatrième titre

En l'absence de Jempy Drucker, Gusty Bausch s'est adjugé, dimanche, à

Dippach, le titre de champion national

de la catégorie élite.

Il était le grandissime favori et il n'a pas déçu. Gusty Bausch s'est imposé, dimanche, lors des championnats nationaux de cyclo-cross à Dippach devant Tom Flammang et Jérôme Junker.

Sur un tracé complètement gelé, le licencié de Kayl, très concentré tout au long de la course, a perpétué la «tradition» qui le voit remporter le titre national élite tous les deux ans depuis 2003 (2003, 2005, 2007, 2009).

Jempy Drucker et Pascal Triebel forfaits, Gusty Bausch, soutenu, par des dizaines de fans a parfaitement su adapter sa technique aux conditions climatiques difficiles. Il s'est ainsi détaché de Tom Flammang qui le talonnait dans la première partie de la course, reléguant ce dernier à une minute à l'arrivée.

Sous un beau soleil d'hiver et devant un public venu nombreux, malgré le froid, encourager les concurrents, Pit Schlechter a, lui, été sacré champion dans la catégorie espoir devant Kim Michely et Philipp Bützow.

Un peu plus tôt, chez les dames, Suzy Godart l'avait emporté, prenant le meilleur sur Christine Majerus 2e et Nathalie Lamborelle 3e. Hôte de l'événement, l'UC Dippach a réalisé un carton plein chez les juniors, où Bob Jungels a devancé Kevin Feiereisen et Alex Kirsch.