Gwyneth n’aime pas trop ses voisins

Les voisins de Gwyneth Paltrow et Chris Martin ont porté plainte contre eux, parce qu’ils souhaitent installer une grille de dix mètres de haut. Le but: séparer leur propriété londonienne de celles adjacentes pour préserver leur sphère privée et renforcer leur sécurité.