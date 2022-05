Aux Etats-Unis: Gwyneth Paltrow vend des couches de luxe… à 10 dollars l'unité

Aux États-Unis : Gwyneth Paltrow vend des couches de luxe… à 10 dollars l'unité

L'actrice américaine a encore fait parler d'elle avec un produit étrange mais cette fois-ci, c'est pour la bonne cause.

«Découvez notre nouvelle couche jetable doublée de laine d'alpaga vierge avec des attaches en ambre», le tout «parfumé au jasmin et à la bergamote pour un bébé revitalisé»: la publicité publiée sur le compte Instagram de Goop, la marque de Gwyneth Paltrow, en a fait bondir plus d'un. En plus de l'absurdité de la chose se rajoutait le prix: 120 dollars le paquet de douze, soit 10 dollars la couche.