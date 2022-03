Prince of Persia : Gyllenhaal fait parler ses muscles en Orient

L'acteur incarne le héros dans «Prince of Persia», un film riche en scènes d'action.

«Prince of Persia: les sables du temps», qui a été tourné au Maroc et à Londres avec un budget de 150 millions de dollars, est riche en scènes d'action et effets spéciaux. Sans oublier le cadre oriental haut en couleur. Jake Gyllenhaal s'est soumis à un entraînement intensif pour apparaître en héros musclé dans ce film réalisé par Mike Newell. Ce dernier s'y connaît en grosse production américaine et fantastique, depuis son «Harry Potter et la Coupe de Feu».