Pour son grand retour, Simone Biles impressionne aux Mondiaux

Simone Biles n'était plus apparue en compétition internationale depuis ses JO de Tokyo chaotiques.

Ce saut, un Yurchenko double carpé, prend désormais le nom de l'Américaine de 26 ans, Biles étant la première femme à le réussir dans une compétition internationale. Il a été récompensé d'une note de 15,266 points, loin devant la concurrence. Et encore! Son entraîneur s'étant positionné sur le côté du tapis par sécurité, il lui a été retiré 0,5 point de pénalité.

Au total, elle cumule 58,865 points au terme des quatre agrès et prend la tête des qualifications après les trois premières subdivisions (sur dix).

Silencieuse devant les médias

L'Américaine ne s'est pas exprimée à l'issue des qualifications, parcourant la zone mixte à toute vitesse et dans un grand sourire. Elle sera de retour dans le Sportpaleis de la cité portuaire flamande mercredi, à l'occasion de la finale féminine par équipe.

À Anvers, Simone Biles effectue son retour au niveau international, deux ans après des JO de Tokyo éprouvants. Arrivée au Japon en tant que grande favorite suite à ses quatre titres remportés cinq ans plus tôt à Rio, Biles avait craqué, se retirant de la plupart des épreuves à cause de «twisties», des pertes brutales de tout repère dans l'espace.

Dimanche, elle a donné l'impression de n'avoir jamais arrêté. Pourtant la quadruple championne olympique a complètement coupé avec la gym pendant plus d'un an pour prendre soin de sa santé mentale et n'est revenue à la compétition qu'en août dernier.