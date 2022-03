Bilan trimestriel : H&M a connu un deuxième trimestre plutôt stable

Les géant suédois du prêt-à-porter a engrangé un bénéfice net de 427 millions d'euros lors du deuxième trimestre de 2019, selon un bilan publié jeudi.

Le géant du prêt-à-porter Hennes et Mauritz (H&M) a rendu compte jeudi d'un bénéfice net de 4,5 milliards de couronnes (427 millions d'euros) au deuxième trimestre, stable sur un an et globalement conforme aux attentes.